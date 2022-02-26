Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maç sonucu: 0-1

Bundesliga'da 24. hafta maçları devam ediyor. Günün 20.30 periyodundaki maçında Eintracht Frankfurt Deutsche Bank Park Stadı'nda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 deplasman ekibin lehine tamamlandı.

Bayern'in golü 71. dakikada Leroy Sane kaydetti.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt 31 puanda kalırken, Bayern Münih puanını 58'e yükseltti.

Bundesliga'nın 25. haftasında Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin ile deplasmanda karşılaşacak. Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen'ı konuk edecek.