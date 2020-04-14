Egzama, günümüzde yaygın olarak karşılaşılan deri hastalıklarının başında geliyor. Cilt üzerinde kızarıklık ve kaşıntılar ile beliren egzamaya kol ve elde daha çok rastlanıyor. Peki, egzamaya ne iyi gelir? Egzama nasıl geçer? Egzamaya iyi gelen bitki ve sabunlar gibi merak edilen güncel sorularının cevaplarını detayları ile sizler için derledik. Egzama, bazen kronikleşen bir cilt hastalığıdır. Çeşitli sebeplere bağlı olarak çıkan egzamada meydana gelen kızarıklıkların içinde su dolu kabarcıklar bulunur. Egzama tedavisinden etkili sonuç alınabilmesi ve iyileşme sağlanabilmesi için ilk olarak egzamanın nedeninin doğru tespiti gerekir. Bunun içinde bir cilt doktoruna başvurulmalıdır.

Egzamanın nedenleri

Deriyi kurutan, kaşıntı, kızarıklık ve bazen de su dolu kabarcıklara neden olan egzama, birden çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Uzmanlar tarafından bu konuda araştırmalar yapılmakla birlikte kesin egzama nedenleri tümü ile tam olarak bilinememektedir. Araştırmalar sonucu egzamaya sebep olduğu tespit edilen nedenler ise şöyle sıralanabilir:

- Bazı yiyecek ve içecekler

- Kimyasal ürünler

- Stres

- Karaciğer hastalıkları

- Zayıf bir bağışıklık sistemi

- Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri

- Alerjik nedenler

- Bazı kremler

- Parfümler

- Cilt bakım ürünleri

- Toz

- Kozmetik ürünleri

- Böceklere karşı görülen alerjik reaksiyonlar

- Polenler

- Bazı bitkiler

Egzamaya sebep olan durumun tespiti, egzama hastalığının iyileşmesi açısından önemli fayda sağlamaktadır.

Egzama Nasıl Geçer?

Egzama rahatsızlığının geçmesi egzama sebebinin doğru tespiti ve doğru tedavi yöntemleri ile mümkündür. Bunun için ilk olarak yapılması gereken cildinizde kaşıntı, kızarıklık, kuruluk gibi egzama belirtileri göründüğü zaman vakit kaybetmeden uzman bir cilt doktoruna diğer adı ile dermatoloğa başvurmaktır. Böylelikle kuşkulandığınız belirtilerin egzamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kesin ve doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Dermatolog tarafından yaş, tıbbi geçmiş ve semptomların durumu akabinde sizin için en doğru tedavi yöntemi belirlenecektir. Bu tıbbi tedavisi merhem ve ilaç kullanımı şeklinde önerilebilir. Doktorun reçetede yazdığı ilaçlar, belirtilen şekil ve dozlarda kullanılmalıdır. Kullanılan egzama ilaçları, belirtileri hafifleterek cildin iyileşmesine yardımcı olacaktır. İnsanların vücut yapıları özellikle cilt özellikleri birbirinden farklı olduğu için tedavi sonuçları kişiden kişiye değişebilmektedir. Bununla birlikte genel olarak doğru kullanım ile egzama büyük oranda geçen bir rahatsızlıktır.

Egzamaya ne iyi gelir?

Tıbbi tedaviler kapsamında doktor tarafından verilen ilaçlar ve merhemler yanında evde de egzamanın kötü görünümünden kurtulmayı, cildinizin rahatlamasını ve kaşıntıdan kurtulmayı sağlayan çeşitli yöntemlerle iyileşme sağlanabilmektedir. Egzama rahatsızlığı olanlar öncelikle iyi ve sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmalıdır. Beslenme programlarında aşırı şeker ve karbonhidrat içeren besinlerden uzak durmalıdır. Ayrıca egzamaya neden olan yiyecek ve içeceklerde tercih edilmemelidir. Baharatlı ve aşırı yağlı gıdalarda yenmemelidir.

Bol miktarda su içmek ve cildi temiz tutmakta önemlidir. Hekimler tarafından sakıncalı bulunmamak kaydı ile egzamalı bölge üzerine bitkisel karışımlar uygulanabilmektedir. Bu bitkisel karışımlardan bazıları: saf zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, sarı kantaron yağıdır. Bu bitkisel yağlar, özellikle cildin kurumasını engellemektedir. Bunlara ilaveten ılık suda macun kıvamına getirilen yulaf tozu ve salatalık kabukları egzama bulunan bölgelere uygulanabilir. Tüm bu uygulamalar egzamaya iyi gelen ve evde de rahatlıkla yapılabilecek yöntemlerdir.

Aloe vera jeli de egzama için önerilmektedir. Aloe vera, cilt üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. İltihap giderici özellikte taşır. Bu özelliği ile egzamaya iyi gelen şifalı bitkiler arasındadır. Uygulamasında ise aloe vera içinden çıkarılan jel, egzama olan bölgeye haftada 2-3 kere sürülmektedir. Uygulayan kişiler, olumlu sonuçlar aldıklarını belirtmektedirler.

Egzamaya iyi geldiği belirtilen bir diğer doğal tedavi yöntemi ise dut kurusudur. Uygulanması ise şu şekilde olur; bir avuç dut kurusu, suyun içine atılır. Su beş dakika kaynatılır ve daha sonra ılımaya bırakılır. Ilıyan suyun içerisine ise egzama problemi görülen el ve ayakları sokularak 10 dakika beklenir. Dört-beş uygulama sonrasında egzamanın iyileşmeye başladığı ve cildin rahatladığı gözlemlenmektedir. Ayrıca egzamalı cilt, sürekli kaşınmamalıdır. Aksi halde daha çok tahrişe sebep olunabilir. Ayrıca cilt temiz tutularak rahatlatan yöntemler uygulanabilir.

Egzamaya iyi gelen bitkiler ve sabunlar

Egzamaya iyi gelen başlıca bitkiler; Aloe vera, salatalık, papatya, zerdeçal, meyan kökü, sarı kantaron, empos tuzu, lavanta, yulaf tozu, sandal ağacı olarak sayılabilir. Egzamaya iyi gelen bitkisel sabunlar ise şöyle:

Bıttım Sabunu: Bakteri oluşumunu engeller. Mikrop öldürücü özelliği vardır. Cilt gözeneklerini açar. Özellikle saç diplerindeki yara ve tahrişlere karşı oldukça etkilidir.

Papatya Sabunu: Egzamadan kaynaklanan yanma ve kaşıntılara karşı faydalıdır.

Zeytinyağı Sabunu: Yüksek oranda E vitamini içerir. Saç köklerini besler. Saç dökülmesini engeller. Hassas cildi olan kişilerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Kakao Sabunu: Hücre yenileyicidir. Pullanma ve çatlak oluşumlarının giderilmesinde etkilidir.

Hindistan cevizi sabunu: Doğal bir nemlendiricidir. Egzama için önerilen sabunlar arasındadır. İçerdiği antibakteriyel özellikler ile ciltte oluşabilecek enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur ve stafilokok bakteri azaltmaktadır.

Kefir Sabunu: Saç kepeğini ve saç dökülmesini engellemektedir. Mantar ve egzamaya karşı etkili olmaktadır. Cildi besleyen ve nemlendiren bir sabun türüdür.

Katran Sabunu: Geçmişten günümüze cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir sabundur. Antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde bakterileri yok etmektedir.

Bitkisel sabunları alırken doğal olmalarına, alerjik etkilerinin olmamasına ve pH değerlerine de dikkat edilmelidir.