İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumu hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “İzmir’de büyük bir panik yaşandı. İzinleri iptal ettik ve tüm sağlık ekibimiz yaralılarımızın yardımına koştu. Bize gelen 115 yaralının 75’i taburcu oldu. Vefat edenler var, bir taraftan tedavisi sürenler var. Pandemi hastanesi olduğumuz için bu hastalar ve diğer tedavi gören hastalarımızı dışarıya çıkarttık. Mühendislerimizin yaptığı kontrollerin ardından bir sorun tespit edilemeyince hastalarımızı tekrar içeriye aldık. Yaşanan bu yoğunluğun içerisinde evleri yıkılan vatandaşlarımız için Üniversitemiz içerisinde büyük bir afet merkezi oluşturarak tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Tüm halkımız yaraları sarmak için seferber oldu. Şuan sakinledik, gelen yaralı neredeyse yok denecek kadar az. Allah bize bir daha böyle büyük depremler yaşatmasın. Gerçekten hepimiz için çok zor bir gündü” dedi.

“Zeminin yumuşak olduğunu bildiğim için koşarak gittim”

Deprem olduğunda dışarda olduğunu belirten hasta yakını Mücahit Kınık, “Özkanlar bölgesinde zeminin yumuşak olduğunu bildiğim için koşarak gittim. Vardığımda bina yerle bir olmuştu hemen polisi aradım. Baldızım ve oğlu saat 18.00 sıralarında 10’ar dakika arayla göçükten çıkarıldı. Halen kuzenimin 24 yaşındaki çocuğu binanın altında. Herkes elinden geleni yapıyor ama bina çok büyük. Umutlu bekliyoruz. Enkazdan bir anne ile iki çocuğunu cansız olarak çıkardılar. Daha sonra bir bayan daha ölü olarak çıkartıldı. Üzüntümüz büyük. Allah bir daha bunları bize yaşatmasın” ifadesini kullandı.

Depremde yıkılan Enver Bey Apartmanı'nda yeğeninin eşi ve iki çocuğu kurtarılan İbrahim İleri de, “Depremi televizyondan duyar duymaz, yeğenimi aradım. Eşi ve çocuklarının binanın altına kaldığını söyledi. Bunun üzerine hemen Manisa’dan buraya geldik. Çok şükür ekiplerin mücadelesi ile gelin ve iki çocuğumuz kurtarıldı. Şuan sağlık durumları gayet iyi” diye konuştu.