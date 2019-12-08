Seyfi GÜL / FOÇA, (DHA)

EGE Masterler Federasyonu (EMF), kuruluşunun 5. yılı ve Dünya Masterler Günü'nü İzmir'de coşkuyla kutlandı. Bünyesinde futbol branşında 35 Master Derneği'ni barındıran, toplam 35 takımla 3 ayrı grupta +40 yaş, 13 takımla +50 yaş liglerini sürdüren EMF'nin 5. yıl kutlama etkinliğine Akdeniz ve Trakya Masterler Federasyonu'nun başkan ve yöneticileri de katılarak mutluluğa ortak oldu. Bayraklı'daki bir salonda gerçekleştirilen kutlama programına federasyon bünyesindeki takımlarda mücadele eden 500'ü aşkın sayıda master-veteran sporcunun yanı sıra, aileler, Akdeniz Masterler Federasyonu Başkanı Memet Kaplan, Trakya Masterler Federasyonu Başkanı Muzaffer Yıldırım, EMF kurucu ve onursal başkanları, Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) İzmir Şubesi, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Master Hakemler Derneği temsilcileri, Profesyonel Liglerde mücadele etmiş bazı eski futbolcular, master derneklerinin ve liglerin kurulmasına katkıları olan özel davetli konuklar da katıldı.

EMF Başkanı Haldun Dokel yaptığı konuşmada Dünya Masterler Günü olarak da kutlanan kuruluş yıl dönümünde futbola gönül vermiş sporcular ve her yaşta sporu destekleyenlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Haldun Dokel, "Bu camiaların en büyük özelliği herkesi biraraya toplayabilmek. Siyasetin dışında, sadece sporun içinde kalabilmek. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yüzlerce insan birlikte sporun, birlikte eğlencenin tadını çıkarıyor. Sahalarda olduğu kadar, sosyal ortamlarda da masterlerin ortak değerlerinin güzelliğini yaşamaya çalışıyoruz. Umarız ki bundan sonraki yıllarda da aynı güzellikte, aynı anlayış ve başarıyla devam ederiz. Biz herkesi çok seviyoruz. Herkesi spora bekliyoruz. İyi ki varsınız masterler, iyi ki varsınız Egeliler diyoruz" dedi. Konuşmaların ardından federasyon ve faaliyetlerine katkı veren kişi ve kurumlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Gece çalan hareketli parçalar eşliğinde coşku içinde tamamlandı.

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