Ege derbisini kazanan Akhisarspor pes etmeyecek

Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda tarihinin en kötü dönemini yaşayıp aylardır düşme hattında son sıraya demir atan Akhisarspor, Ege derbisinde alt sıralardaki rakiplerinden Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerken, erken pes etmeyeceğini de gösterdi. Ligde 19'uncu haftada Çaykur Rizespor'a 3-1 yenilerek son sıraya gerileyen yeşil-siyahlı ekip, Göztepe galibiyetiyle 9 maç sonra dipten kurtuldu. Son 7 haftaya 24 puanla 17'nci sırada giren Akigo, kurtuluş barajıyla arasındaki puan farkını da 4'e indirdi. Haftaya 22 puanla son sıraya gerileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Akhisar, rakibini de yendiği takdirde kurtuluş ateşini yakacak.

Ligde Göztepe deplasmanına kadar bu sezon dış sahada yalnız 1 galibiyet alabilen Akhisar, şanssızlığını da kırdı. Süper Lig'de en son deplasman galibiyetini 11 Aralık 2018'de Antalyaspor'u 2-1 yenerek alan Akhisarspor, 6 deplasmanı boş geçtikten sonra 3 puanla tanıştı. Bornova Stadı'nda 88'inci dakikada Elvis Manu'nun müthiş asistinde Barbosa'nın golü, takımlarına tribünde müthiş destek veren taraftarlara bayram sevinci yaşattı. Ligde milli maçlar ve yerel seçim arasından önce Kasımpaşa'ya önde olmasına rağmen son anlarda yediği gollerle 3-2 mağlup olduktan sonra önce Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u dış sahada yenip final kapısını aralayan Akhisar'a ardından gelen Göztepe galibiyeti büyük moral oldu.