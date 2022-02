Sporcuları kendi potansiyellerinin zirvesine çıkarmak ve orada uzun süre performans göstermelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen sporcu gelişim yatırımı Max Potential, 2001 doğumlu genç voleybolcu Ege Can Avcıl ile iş birliğine imza attı. Kuluçka Merkezi, genç voleybolcuyu Branş Direktörü Gökhan Edman başta olmak üzere alanlarında deneyimli uzmanlar ile buluşturacak ve kariyer yürüyüşüne destek verecek. Böylece Ege Can Avcıl, dünyadaki rakipleriyle aynı hatta daha iyi imkanlarla rekabet etme fırsatı bulacak. Bu gelişmelerin ardından Ege Can Avcıl'ın kariyeri merak konusu oldu.

Ege Can Avcıl kimdir, nereli? Ege Can Avcıl kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

2001 yılında Bartın’da dünyaya gelen Ege Can Avcıl, 14 yaşında voleybola başladı ve bir yıl sonra Ziraat Bankası Spor Kulübü'nde oynadı. Yıldız B Takımı Türkiye ikinciliği, Yıldız A Takım ile de Türkiye şampiyonluğu mutluluğunu yaşayan Ege Can Avcıl, 2020 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonunda kiralık statüde Sorgun Belediyespor formasını giyen Avcıl, U18 Milli Takımı'nın sporcusu olarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de mücadele etmişti.