Fenerbahçe 'nin efsane isimlerinden biri olan "Sinyor" lakaplı Can Bartu adına uluslararası turnuva düzenlemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivert'li kulübün 'Her ay bir turnuva' projesi kapsamında bu kez U11 Can Bartu Turnuvası için hazırlıklar başladı.

Futbol akademisi, Eylül ayında U10 Semih Şentürk Turnuvası düzenlenmiş sonrasında ise Ekim ayında U11 Cumhuriyet Turnuvası organize etmişti.

Şimdi ise kulübün hem basketbol hem de futbol takımlarında forma giyen Can Bartu'nun adıyla düzenleyecek.

5 ülkeden 16 takımın katılacağı ve 40 maçın oynanacağı turnuvada, dünyaca ünlü kulüplerin yanı sıra ülkemizin köklü kulüpleri de mücadele edecek.