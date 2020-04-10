Efsaneler yeniden buluştu

Real Madrid’in ‘LosGalacticos’ döneminde forma giymiş olan yıldızları, önceki gün sanal ortamda yeniden bir araya geldi. Efsane futbolcu Fenomen Ronaldo, 2000’li yıllarda fırtına gibi estikleri eski takım arkadaşları David Beckham, Roberto Carlos, Luis Figo ve İker Casillas ile sosyal medya üzerinden takipçileri önünde canlı yayın yaptı.

Eski yıldızların konuşmalarında ortak sözleri, “Harika bir takımımız vardı ve belki her kupayı kazanamadık ama herkesin gözüne hoş gelen bir futbol oynuyorduk” oldu.