Efsane kaleci ve tarihi teknik adam Özcan Arkoç vefat etti

A Milli Futbol Takımı’nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç, 81 yaşında hayatını kaybetti. TFF’den yapılan açıklamada, "A Milli Takımı’mız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç’un Almanya’da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özcan Arkoç’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Arkoç, 9’u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. Türkiye’de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Arkoç, Avusturya’da Austria Wien, Almanya’da da Hamburg takımlarında görev almıştı.

Hamburg'ta teknik direktör oldu

Özcan Arkaç 1966 yılında geldiği Hamburg ile 1968 sezonunda Kupa Galipleri Kupası finalinde oynamış ancak Milan maçı 2-1 kazanmıştı. Uzun yıllar Hamburg'ta kalan Arkoç 1976-77 sezonunda ise Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan takımda antrenör olarak görev yaptı. Daha sonra Hamburg takımda teknik adam olan Arkoç Almanya'da görev yapan ilk Türk teknik direktör olmuştu.

Özcan Arkoç sonraki sezon ise UEFA Süper Kupa maçında Hamburg teknik direktörü olarak Liverpool'a karşı mücadele etmiş ancak iki maç sonunda rakibine kaybetmişti