Efsane kaleci Gordon Banks hayatını kaybetti

İngilizler’in unutulmaz kalecilerinden biri olan Gordon Banks, 81 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere’nin müzesindeki tek büyük başarısı olan 1966 Dünya Kupası’nın zaferinin mimarlarından biri olan Banks, milli takım formasıyla 73 kez, kulübü Stoke City ile de 200’e yakın maça çıktı. 1963-72 yıllarında İngiltere’nin kalesini koruyan Banks’ın, 1970 Dünya Kupası’nda Brezilyalı efsane Pele’nin kafa vuruşunu kurtardığı pozisyon, hala hafızalardaki yerini koruyor.