Özlem sona eriyor... Efsane jokey Halis Karataş Son Düzlük'te... 2019 nasıl geçti ? Gündeme ve sezona dair son gelişmeler, değerlendirmeler…

Halis Karataş’la SON DÜZLÜK, aynı zamanda FANATİK HİPODROM yazarı , Tay Tv Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz’ın moderatörlüğü , yine Fanatik Hipodrom yazarları Eray Balcı ve Tolgahan İmal’in yorum /analiz ve değerlendirmeleriyle yarışseverlerle buluşacak.

Şampiyon jokeyle ilgili sorularınız, merak ettikleriniz ve çok daha fazlası bu hafta sonu 5 OCAK PAZAR ‘’SON DÜZLÜK’’te cevap buluyor…

5 OCAK PAZAR GÜNÜ RANDEVUNUZ SAAT 10:30’DA TAY TV’de OLSUN

TAY TV yayınlarını D-SMART 74. KANAL(Şifresiz) , TURKSAT UYDU ve YouTube/TAYTV üzerinden izleyebilirsiniz.



