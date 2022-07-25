İlk kez yer alacağı TFF 3'üncü Lig maratonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, Nazilli Belediyespor'dan ayrılan kanat oyuncusu Aytaç Deniz'le anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, 32 yaşındaki Aytaç'la el sıkıştı.

2020-2021 sezonun başında Yozgatspor'dan Efeler'in hemşehrisi Nazilli Belediyespor'a transfer olan Aytaç Deniz, iki yıllık Nazilli kariyerinde forma giydiği 49 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi. Nazilli Belediyespor ile ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Aytaç Deniz, kariyerinde Bucaspor, Orhangazi Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor, Pendikspor, Menemenspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor formalarını giydi. Aytaç'ın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. (DHA)