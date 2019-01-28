Efe Güven: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde sahasında Fenerbahçe’ye 68-60 yenilen Galatasaray’ın başantrenörü Efe Güven, galibiyetten ötürü Fenerbahçe’yi tebrik etti.

28 Ocak 2019, Pazartesi 00:21
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Efe Güven: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz'

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde sahasında Fenerbahçe’ye 68-60 yenilen Galatasaray’ın başantrenörü Efe Güven, galibiyetten ötürü Fenerbahçe’yi tebrik etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güven, "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki Kadınlar FIBA Avrupa Kupası maçının hazırlıklarına kısa bir aranın ardından başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Efe Güven, maçın son bölümlerinde Fenerbahçe Kadın Basketbol A Takım Menajeri Didem Akın ile aralarında yaşanan gerginlikle ilgili soruya ise, "Söylenecek bir şey yok. Maç içinde öyle gerginlikler oluyor." şeklinde cevap verdi.

Galatasaray oyuncularından Sinem Ataş ise maça iyi hazırlandıklarını dile getirerek kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

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