İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, flaş bir transfere imza atarak Ajax'ın yıldızı Donny van de Beek'i kadrosuna katmıştı. Gerçekleşen transfer sonrası Manchester United'ın eski kalecilerinden ve şimdilerde Ajax'ın CEO'su olarak görev yapan Edwin van der Sar, United taraftarlarına yönelik bir mektup ulaştırdı.

Van der Sar'ın mektubu şu şekilde:

'Sevgili Manchester United taraftarları,

Umarım iyisinizdir.

Görüşünüşe göre yollarımız yine kesişti. Bu sezon bizden biri, size katılıyor ve ondan önceki birçok oyuncu gibi o da çocukluğundan beri bizimle.

İlk kez forma giymesinden kısa süre sonra en iyilerimizden biri oldu. Özellikle son birkaç yılda harikaydı. Avrupa Ligi Finali'nden (darılmak yok), Şampiyonlar Ligi yürüyüşümüze ve Hollanda şampiyonluğunu kazanmamıza kadar...

Onun parçası olduğu ekip, kim olduğumuzu ve Ajax'ın neyi temsil ettiğini tüm dünyaya gösterdi. Tıpkı sizin gibi biz de yetenek geliştirme ve genç oyunculara en üst düzeyde şans verme konularında en iyilerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni yıldızınızın da bu gururun vücut bulmuş hali olduğunu söyleyebilirsiniz.

Nitekim bu, onun ayrıldığını görmekten çok hoşlanmıyor olmamıza ilişkin pek çok nedenden biri ama onun da hayalleri için gitme zamanının geldiğini de anlıyoruz.

Lütfen Donny'mize iyi bakın ve hayallerine ulaşmasına yardım edin. Geleceğin tadını çıkarın.

AFC Ajax CEO Edwin van der Sar'