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Edin Visca'dan 3 yılda ikinci zafer

Trabzonspor'un sezonun devre arasında Başakşehir'den renklerine bağladığı Edin Visca son 3 sezonda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

01 Mayıs 2022, Pazar 09:13 Son Güncelleme:
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Edin Visca'dan 3 yılda ikinci zafer

2020'de Başakşehir'de şu an formasını giydiği Trabzonspor 'u geçerek hedefe ulaşan Boşnak oyuncu bu kez Bordo-Mavili takımla bir kez daha şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.

Abdülkadir'den duble asist

Trabzonspor alt yapısından yetişen ve A Takımda şampiyonluk sevinci yaşayan Abdülkadir hedef maçında bu sezonki en iyi performanslarından birini sergiledi. Maç öncesinde 7 gol 2 asisti bulunan Bordo-Mavili oyuncu takımının attığı 2 golde de asist yaptı. 3'te Cornelius'a gol attıran Abdülkadir, 62'de de Dorukhan'ı golle buluşturan pasın sahibi oldu. 

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