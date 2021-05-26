Eda Erdem Dündar: Takım halinde her alanda çok iyiydik

FIVB Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında İtalya’yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar, iyi bir oyun sergileyerek kazandıklarını belirtti.

İtalya maçının ardından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum, çünkü rakibimiz dün oynadığı karşılaşmada çok iyi bir voleybol sergiledi. Bugün takım halinde her alanda çok iyiydik. İyi servis attık. Yüksek seviyede hücum ettiğimizi düşünüyorum. Defansta da etkiliydik. Karşılaşmadan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Önümüzde Polonya ile oynayacağımız zorlu bir mücadele var. Bu galibiyet takımın motivasyonunu artırdı."