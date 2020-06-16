Günümüzün hızlı yaşam koşullarında ve yoğun temposunda yetersiz beslenme, dönemsel ihtiyaçlar veya çevresel faktörler nedeniyle vücutta oluşabilecek vitamin ve mineral açığını karşılamak gerekebilir. “Aradığın Destek” sloganıyla girdiği gıda takviyesi alanında tüketicileri ile buluşan Dynavit, bu açığı karşılamak için Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı’nın vitamin ve mineral sponsoru oldu.

Ekim 2019’da lansmanı yapılan markanın ürün müdürü Ecem Balkı Bayram, söz konusu sponsorlukla ilgili heyecanını şu cümlelerle dile getirdi: “Spor sağlıktır, dinçliktir ve en önemlisi hem bedenin hem de zihnin zinde kalmasına yardımcı olur. Biz de bu öngörüden yola çıkarak, Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı sporcularına destek verebilmek için gıda takviyesi sponsoru olduk. Markanın dinamizmi ile takımın coşku ve heyecanını bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz.”



