Eczacıbaşı VitrA, finale kalamadı

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Brezilyalı ekip Minas Tenis Clube’ye 3-2 mağlup oldu.

Yarı final mücadelesinin birinci setinde Tijana Boskovic ve Yeon Koung Kim ataklarıyla oyunda hâkimiyet kurarken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-22 kazandı. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci sette Brezilyalı ekip 26-24 seti önde bitirdi. Üçüncü sette de oyuna hızlı başlayan Minas Tenis Clube seti 25-13 kazandı. Dördüncü sette Kaptan Jordan Larson’ın hem defanstaki hem de ataktaki performansı turuncu beyazlıların geriden gelerek seti 25-23 kazanmasında önemli rol oynadı. Son seti 15-12 alan Brezilyalılar maçı 3-2 sonlandırdı.

Eczacıbaşı VitrA, 9 Aralık Pazar günü, saat 12:00’da (TSİ), Vakıfbank – Praia Clube karşılaşmasının kaybedeniyle bronz madalya maçına çıkacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Eczacıbaşı VitrA – Minas Tenis Clube: 2-3

Salon: Shaoxing Olympic Sports Center

Hakemler: Nathanon Sowapark (THA), Jiang Liu (CHN)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Larson, Büşra, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Gözde, Meliha, Beyza.

Minas Tenis Clube: Pereira, Marques, Guimares, Gattaz, Leao, Carneiro, Nicolosi (L), De Souza, Costa, Oliveira, Cattani.

Setler: 2-3 (25-22,24-26,13-25,25-23,12-15)

Süre: 132 dakika (29,30,26,29,18)