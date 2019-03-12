EBBL’de yer alacak takımlar belli oldu

2018-2019 Sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele edecek takımlar belli oldu.

12 Mart 2019, Salı 17:27
- A +
EBBL’de yer alacak takımlar belli oldu

2018-2019 Sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele edecek takımlar belli oldu.

İllerde düzenlenen ‘Büyük Erkekler’ kategorisi müsabakalarının tamamlanmasıyla ilk aşaması sona eren Erkekler Bölgesel Ligi’nin ikinci aşamasına katılacak takımlar belli oldu.

EBBL’de mücadele edecek 22 takımın alfabetik sıralaması şu şekildedir;

Açı Eğitim Kurumları /Amasya

Anadolu Basket / Ankara

Ankara Kayı Gençlik / Ankara

Başkent Yenişehir / Ankara

Bilecik Belediyesi / Bilecik

Çorlu Belediyesi / Tekirdağ

Ege Üniversitesi Gençlik / İzmir

Geçit Spor / Bursa

Iğdır Gençlik Spor / Iğdır

İzmir BŞB /İzmir

Masterler / Konya

Midyat Belediyesi / Mardin

Murat Paşaoğlu Spor / İstanbul

Özel İdare Gençlerbirliği / Batman

Salihli Belediye / Manisa

Samsun Telekom / Samsun

Söke Basket / Aydın

Şutim Spor / Şanlıurfa

Uşak Belediyesi Basketbol / Uşak

Volkan Aksoy Spor / Kayseri

Yeşilyurt / İstanbul

Yeşim Spor / Bursa

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.