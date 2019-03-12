EBBL’de yer alacak takımlar belli oldu

2018-2019 Sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele edecek takımlar belli oldu.
İllerde düzenlenen ‘Büyük Erkekler’ kategorisi müsabakalarının tamamlanmasıyla ilk aşaması sona eren Erkekler Bölgesel Ligi’nin ikinci aşamasına katılacak takımlar belli oldu.
EBBL’de mücadele edecek 22 takımın alfabetik sıralaması şu şekildedir;
Açı Eğitim Kurumları /Amasya
Anadolu Basket / Ankara
Ankara Kayı Gençlik / Ankara
Başkent Yenişehir / Ankara
Bilecik Belediyesi / Bilecik
Çorlu Belediyesi / Tekirdağ
Ege Üniversitesi Gençlik / İzmir
Geçit Spor / Bursa
Iğdır Gençlik Spor / Iğdır
İzmir BŞB /İzmir
Masterler / Konya
Midyat Belediyesi / Mardin
Murat Paşaoğlu Spor / İstanbul
Özel İdare Gençlerbirliği / Batman
Salihli Belediye / Manisa
Samsun Telekom / Samsun
Söke Basket / Aydın
Şutim Spor / Şanlıurfa
Uşak Belediyesi Basketbol / Uşak
Volkan Aksoy Spor / Kayseri
Yeşilyurt / İstanbul
Yeşim Spor / Bursa