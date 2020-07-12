Dzeko Juve’ye Muriç Roma’ya

Sarı-Lacivertliler’in satışından büyük gelir beklediği Vedat Muriç’e son talibin, İtalya’da Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in formasını giydiği Roma olduğu öğrenildi. Çizme’de daha önce Napoli ve Lazio’nun peşine düştüğü Vedat’ı Roma’nın istemesindeki en büyük nedenin ise Edin Dzeko olduğu öğrenildi. Roma’da çok başarılı bir performans gösteren Dzeko’nun peşine, Serie A’nın tartışmasız en büyük takımı Juventus’un düştüğü bildirildi. Juve’nin ekonomik imkanlarının çok iyi olması sebebiyle Dzeko’yu almak konusunda sıkıntı çekmeyeceği düşünülürken, Başkent temsilcisinin de Boşnak golcüsünün boşluğunu doldurmak adına hemen Vedat’ın menaceriyle temasa geçtiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Sezon sonunda netleşecek

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Kosovalı oyuncuyu kolay kolay satmak istemese de İtalyan ekibinden gelebilecek iyi bir bonservis teklifi durumunda bu transfere hayır diyemeyeceği düşünülüyor. Henüz 25 yaşında olan Vedat Muriç’in de Avrupa’nın büyük liglerindeki büyük bir takımda oynayarak kariyer hedeflerine daha çabuk ulaşmayı amaçladığı da konuşuluyor. Sezon sonunda Dzeko’nun geleceğinin netleşmesinin ardından Muriç’in gelecek sezonki durağı belli olacak.





Yusuf Dursun