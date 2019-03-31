Dzanan Musa ve Hartenstein, G-League yarı finallerinde yıldızlaştı

G League playoffları yarı finallerine Avrupalı oyuncular damga vurdu. G League playofflarında Konferans Finali eşleşmeleri belli oldu ve buna göre Long Island Nets, Lakeland Magic ile; Rio Grande Valley Vipers ise Santa Cruz Warriors ile karşı karşıya gelecek. Tek maçlı eleme sistemi ile oynanacak eşleşmelerin kazananı iki takım, iki maçı kazanan tarafın şampiyon olacağı final serisinde karşılaşacak.

Takımlar arasındaki Konferans Finali maçları 2 Nisan’da oynanacak. Son dörde kalan dört takımdan üçünde Avrupalı oyuncuların performansları dikkat çekti ve bu oyuncular, Eurohoops’un haftalık G-League Avrupalı Raporu’nda kendilerine yer buldular.

Isaiah Hartenstein ve Dzanan Musa’nın en iyi performansları sergilediği eşleşmelerde Houston Rockets oyuncusu Hartenstein, 22 sayı, 15 ribaund ve 5 asist ile Valley Vipers’ın Memphis Hustle karşısındaki 135-118’lik galibiyetinde büyük rol oynadı. Musa ise Raptors 905 karşısında 112-99 kazanılan maçı 21 sayı, 8 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.

Ayrıca Warriors‘ta Alen Smailagic’in 12 sayı ve 1 ribaund ürettiği maçta Santa Cruz, Oklahoma City Blue’yu 117-102 mağlup etmeyi başardı.

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