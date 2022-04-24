Düzce Voleybol takımı yükselme maçlarına kaldı

Düzce’de voleybol bölgesel lig finalleri heyecanlı müsabakalarla sona erdi. Düzce Voleybol, yaptığı 3 mücadeleyi de set vermeden kazandı. Gölyakaspor’u 3-0 yenen Düzce Voleybol takımı Fenerbahçe 1907 ile oynadığı karşılaşmayı da set vermeden aldı. Finalde Düzce Maraton takımı ile karşılaşan Düzce Voleybol Takımı bu maçı da 25-14, 25-17 ve 25-19’luk setlerle kazandı.

Düzce’de oynanan Bölgesel Lig mücadelelerinin tamamından galip ayrılan Düzce Voleybol 21-24 Haziran 2022 tarihinde oynanacak olan 2.lig yükselme maçlarına gitmeye hak kazandı.

İHA