Düşme hattında ikili, üçlü, dörtlü averaj hesapları

Süper Lig'de 33.haftanın tamamlanmasının ardından düşme hattında heyecan doruğa çıktı. Ankaragücü lige veda ederken 36 puana ulaşan Gençlerbirliği ile Konyaspor kesin olarak ligde kaldı. Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor ligde kalmak için gelecek hafta kıyasıya mücadele edecek. Denizlispor 35 puan ve averajla 14.sırada yer alırken Çaykur Rizespor 35 puan ve averajla 15.sırada, Yeni Malatyaspor 32 puan ve averajla 16.sırada, Yeni Malatyaspor ise 32 puan ve averajla 17.sırada yer alıyor.

Peki puan eşitliği olması durumunda İkili, üçlü hatta dörtlü averaj hesapları nasıl? Bu alanda Çaykur Rizespor'un avantajlı olduğu kısımlar fazla..

Dört takım aynı puana gelirse (Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor 35 puan)

34.hafta maçlarında Denizlispor sahasında Ankaragücü'ne kaybedip Ç.Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilirse ve Kayserispor sahasında Trabzonspor'u yener aynı zamanda Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'yı yenerse 4 takım 35'er puanla sıralanıyor. Bu durumda dörtlü averaj hesabı yani bu dört takım arasında mini bir lig oynanmış gibi hesap yapılıyor. Bu durum gerçekleşirse Ç.Rizespor ve Kayserispor ligde kalıyor

1 Çaykur Rizespor 6 3 1 2 3 10 puan

2 Kayserispor 6 3 1 2 -2 10 puan

3 Denizlispor 6 2 2 2 -1 8 puan

4 Yeni Malatyaspor 6 2 0 4 0 6 puan

Üç takım aynı puana gelirse (Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor 35 puan)

34.hafta maçlarında Denizlispor sahasında Ankaragücü'nden puan alırsa kümede kesin olarak kalıyor. Ç.Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilirse ve Kayserispor sahasında Trabzonspor'u yener aynı zamanda Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'yı yenerse 3 takım 35'er puanla sıralanıyor. Bu durumda üçlü averaj hesabı yani bu üç takım arasında mini bir lig oynanmış gibi hesap yapılıyor. Bu durum gerçekleşirse Ç.Rizespor ligde kalıyor

1 Çaykur Rizespor 4 3 0 1 5 9 puan

2 Kayserispor 4 2 0 2 -3 6 puan

3 Yeni Malatyaspor 4 1 0 3 -2 3 puan





Üç takım aynı puana gelirse (Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor 35 puan)

34.hafta maçlarında Ç. Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'den puan alırsa kümede kesin olarak kalıyor. Denizlispor sahasında Ankaragücü'ne yenilirse ve Kayserispor sahasında Trabzonspor'u yener aynı zamanda Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'yı yenerse 3 takım 35'er puanla sıralanıyor. Bu durumda üçlü averaj hesabı yani bu üç takım arasında mini bir lig oynanmış gibi hesap yapılıyor. Bu durum gerçekleşirse Kayserispor ligde kalıyor

1 Kayserispor 4 2 1 1 -2 7 puan

2 Yeni Malatyaspor 4 2 0 2 5 6 puan

3 Denizlispor 4 1 1 2 -3 4 puan

Üç takım aynı puana gelirse (Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Çaykur Rizespor 35 puan)

34.hafta maçlarında Denizlispor sahasında Ankaragücü'ne kaybedip Ç.Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilirse ve Kayserispor sahasında Trabzonspor'u yener aynı zamanda Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'yı yenemezse (bu durumda Yeni Malatyaspor düşüyor) 3 takım 35'er puanla sıralanıyor.. Bu durumda üçlü averaj hesabı yani bu üç takım arasında mini bir lig oynanmış gibi hesap yapılıyor. Bu durum gerçekleşirse Ç.Rizespor ve Denizlispor ligde kalıyor, Yeni Malatyaspor düşüyor

1 Çaykur Rizespor 4 2 1 1 3 7 puan

2 Denizlispor 4 2 1 1 0 7 puan

3 Yeni Malatyaspor 4 1 0 3 -3 3 puan

Üç takım aynı puana gelirse (Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Çaykur Rizespor 35 puan)

34.hafta maçlarında Denizlispor sahasında Ankaragücü'ne kaybedip Ç.Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilirse ve Kayserispor sahasında Trabzonspor'u yenemez (bu durumda Kayserispor düşer) aynı zamanda Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'yı yenerse 3 takım 35'er puanla sıralanıyor. Bu durumda üçlü averaj hesabı yani bu üç takım arasında mini bir lig oynanmış gibi hesap yapılıyor. Bu durum gerçekleşirse Kayserispor ve Denizlispor ligde kalıyor, Çaykur Rizespor düşüyor

1 Kayserispor 4 2 1 1 1 7 puan

2 Denizlispor 4 1 2 1 1 5 puan

3 Çaykur Rizespor 4 1 1 2 -2 4 puan

İki takım aynı puana gelirse (Kayserispor, Çaykur Rizespor 35 puan)

34.hafta maçlarında Denizlispor sahasında Ankaragücü'nden puan alırsa Ç.Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilirse, Kayserispor sahasında Trabzonspor'u mağlup edip aynı zamanda Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'yı yenemezse (bu durumda Yeni Malatyaspor düşüyor) 2 takım 35'er puanla sıralanıyor. Bu durumda ikili averaj hesabı yapılıyor. Bu durumda iki takım arasında ikili averaj üstünlüğü olmadığı için normal averaja bakılıyor. Normal averaj hesabında Ç.Rizespor'un büyük avantaj var

Kayserispor 1-0 Ç.Rizespor, Ç.Rizespor 3-2 Kayserispor / Normal averaj Ç.Rizespor -17, Kayserispor -31





İki takım aynı puana gelirse (Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor 35 puan)

34.hafta maçlarında Denizlispor sahasında Ankaragücü'nden puan alırsa Ç.Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilirse, Kayserispor sahasında Trabzonspor'u mağlup edemez (bu durumda Kayserispor düşer) aynı zamanda Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'yı yenerse 2 takım 35'er puanla sıralanıyor. Bu durumda ikili averaj hesabı yapılıyor. İkili averaj hesabında Ç.Rizespor rakibine üstün, Yeni Malatyaspor düşüyor

Yeni Malatyaspor 0-2 Ç.Rizespor, Ç.Rizespor 3-0 Yeni Malatyaspor

İki takım aynı puana gelirse (Yeni Malatyaspor, Denizlispor 35 puan)

34.hafta maçlarında Denizlispor sahasında Ankaragücü'ne yenilir, Ç.Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'den puan alır, Kayserispor sahasında Trabzonspor'u mağlup edemez (bu durumda Kayserispor düşer) aynı zamanda Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'yı yenerse 2 takım 35'er puanla sıralanıyor. Bu durumda ikili averaj hesabı yapılıyor. İkili averaj hesabında Yeni Malatyaspor rakibine üstün, Denizlispor düşüyor

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor, Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor

İki takım aynı puana gelirse (Kayserispor, Denizlispor 35 puan)

34.hafta maçlarında Denizlispor sahasında Ankaragücü'ne yenilir Ç.Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'den puan alır, Kayserispor sahasında Trabzonspor'u mağlup edip aynı zamanda Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'yı yenemezse (bu durumda Yeni Malatyaspor düşüyor) 2 takım 35'er puanla sıralanıyor. Bu durumda ikili averaj hesabı yapılıyor. İkili averaj hesabında Kayserispor rakibine üstün, Denizlispor düşüyor

Kayserispor 1-1 Denizlispor, Denizlispor 0-1 Kayserispor





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







