Beşiktaş ile yollarını geçtiğimiz sezon ayırarak Çin’in Guangzhou RF takımına transfer olan Dusko Tosic’in başına talih kuşu kondu. Siyah-beyazlı ekibe 4.5 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak ayrılan ve yeni takımına Aralık 2020’ye dek geçerli imza atan Sırp futbolcuya, kulübü yeni bir kontrat önerdi.

Mozzartsport, oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Çin ekibinin, yıllık 8.5 milyon euroluk bir maaş teklifiyle 2021’in son gününe dek geçerli bir sözleşme teklifi hazırladığını yazdı.

Büyük zam söz konusu

33 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Guangzhou ile yaptığı sözleşmeye göre şu an yıllık 5 milyon 800 bin euro kazanıyordu. Yeni teklifin astronomik bir rakamı futbolcunun önüne koyduğu yorumu yapıldı.

Beşiktaş’a soğuk baktı

Beşiktaş’ın da deneyimli futbolcuyla temas kurduğu ve kendisini yeniden takımda görme isteğini ilettiği öne sürüldü. Ancak Tosic’in, siyah-beyazlıların organizasyonel anlamda iyi durumda olmaması ve ekonomik sıkıntılar yaşamasından dolayı buna olumlu yaklaşmadığı belirtildi.

Kaynak: Skorer