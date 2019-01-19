Dusko Tosic'e dudak uçuklatan teklif!

Guangzhou RF Kulübü’nün Dusko Tosic için yeni bir sözleşme hazırladığı, teklifin yıllık 8.5 milyon euro olduğu belirtildi.

19 Ocak 2019, Cumartesi 08:13
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Dusko Tosic'e dudak uçuklatan teklif!

Beşiktaş ile yollarını geçtiğimiz sezon ayırarak Çin’in Guangzhou RF takımına transfer olan Dusko Tosic’in başına talih kuşu kondu. Siyah-beyazlı ekibe 4.5 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak ayrılan ve yeni takımına Aralık 2020’ye dek geçerli imza atan Sırp futbolcuya, kulübü yeni bir kontrat önerdi. 

Mozzartsport, oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Çin ekibinin, yıllık 8.5 milyon euroluk bir maaş teklifiyle 2021’in son gününe dek geçerli bir sözleşme teklifi hazırladığını yazdı. 

Büyük zam söz konusu 

33 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Guangzhou ile yaptığı sözleşmeye göre şu an yıllık 5 milyon 800 bin euro kazanıyordu. Yeni teklifin astronomik bir rakamı futbolcunun önüne koyduğu yorumu yapıldı. 

Beşiktaş’a soğuk baktı 

Beşiktaş’ın da deneyimli futbolcuyla temas kurduğu ve kendisini yeniden takımda görme isteğini ilettiği öne sürüldü. Ancak Tosic’in, siyah-beyazlıların organizasyonel anlamda iyi durumda olmaması ve ekonomik sıkıntılar yaşamasından dolayı buna olumlu yaklaşmadığı belirtildi.  

Kaynak: Skorer

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