Riva Projesi'nin Galatasaray için 40 yıllık bir düş olduğuna dikkat çeken Dursun Özbek, "Projenin ismi çok güzel 'Düşler Vadisi.' Riva projesi Galatasaray için 40 yıllık bir düş. 40 yıl önce Selahattin Başkan burayı düşlemiş. Gün gelir, Galatasaray'a lazım olur diye. 40 yıl sonra da Emlak Konut ile yapılan sözleşme çerçevesinde, Galatasaray'ın bu düşü gerçekleşiyor. Yönetimimiz döneminde bu projenin başlaması bize ayrıca gurur veriyor. Galatasaraylı olmanın gereği olarak, her zaman her yerde ifade ediyorum. Buraya yapılacak her yatırımın, buraya konacak her kuruşun, 4'te 1 Galatasaray Spor Kulübü'nün kasasına gidiyor. Kulüpler özellikle şu andaki mali yapıları itibarıyla yeni projeler üretmek zorundadır. Biz bu zorunluluğu 2-2.5 yıl evvel gördük. Onun için Riva projesini ürettik. Bu proje 2023 yılına kadar bitecek. Bu zaman zarfında Galatasaray'a fon üretmeye, finansal destek verecek şekilde planlanmıştı. Dolayısıyla buradaki faaliyeti gördüğüm zaman çok hoşuma gitti. Proje amacına ulaşıyor ve Galatasaray'a destek vermek üzere hazır. Şimdi sıra Galatasaraylılarda. Galatasaraylılar bu projeye destek versin. Burası bizim evimiz, bizim yatırımımız. Burası Galatasaray'ın geleceğidir" diye konuştu.

"PROJEYİ DAHA FAZLA TANITMAK GEREKLİ"

Projenin Galatasaray'ın medya mecralarında sürekli olarak yer almasının gerektiğine dikkat çeken Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü'nün malı burası. Galatasaray, bu projenin tanıtımını yapmaya, üyelerini burada yatırım yapmaya davet etmek zorundadır. Onun için ben şimdiki yönetimden şunu istiyorum. Projeyi kulübün medya unsurlarında daha fazla tanıtmanın gereği olduğunu düşünüyorum. Televizyonda bu projeyi durmadan çevirelim, herkes farkına varsın. Galatasaray'a getirisini de anlatalım. Eminim ki bütün Galatasaraylılar buraya ilgi duyacaktır" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI GALATASARAY'DIR"

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk iddiasıyla ilgili de konuşan Özbek, "Şampiyonluğun bana göre en büyük adayı Galatasaray'dır. Puan farkı var ama bu farkın erimesi son derece kolay. Bizim sadece kendi maçlarımıza odaklanmamız lazım. Fatih Hoca, bu tip havaları sever. Bu ambiyansı sever. Bu ambiyans, mücadelenin en üst seviyede yapılmasını gerektiriyor. İyi bir takımımız var. İyi bir mücadele ile de şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyorum. Bu manada hem sporcularımıza hem teknik heyete başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

HAKAN YILMAZ: DURSUN ÖZBEK'E DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Projede satışların başlamasının üstünden çok süre geçmediğini ifade eden Hakan Yılmaz, "Satışa başlayalı çok süre olmadı ama iyi gidiyor. İşin büyük kısmı bundan sonra başlıyor. Şu ana kadar Galatasaray tarafında aktif bir çalışma gerçekleştirmemiştik bugün itibarıyla çalışmaya başladık. Dursun başkanımız da projemizi ziyaret etti. Buradaki projeden ilk ev alan Galatasaraylı oldu. Kendisine de projemize verdiği destekten ötürü teşekkür ederim" dedi.

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)