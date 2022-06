Sokak kültürünün vazgeçilmez sporu kaykay… Tokyo Olimpiyat Oyunları’yla beraber artık olimpik bir spor olan kaykay, gençler için büyük bir tutkuya dönüştü. Her köşe başında kaykaylarıyla akrobatik hareketler yapan kaykay tutkunları, hayallerinin peşinden koşuyor. Peki dünyanın en iyi kaykay festivalleri hangileri? İşte dünyanın en iyi kaykay festivalleri:

- Red Bull Mind The Gap

10 yıl önce ABD'nin Atlanta eyaletinde bir atlet projesi olarak hayata geçen Red Bull Mind The Gap, bugüne kadar 15'ten fazla kez düzenlenen bir etkinlik zincirine dönüştü. Bu zincirin yeni halkası olan Türkiye’de bir kez daha Red Bull Mind The Gap heyecanı yaşanacak. Organizasyon, 21 Haziran’da, Dünya Kaykay Günü’nde, dört şehirde eş zamanlı olarak amatör ve profesyonel kaykaycıları bir araya getirecek.

Turnuvanın bu yılki Türkiye ayağında İzmir (Karşıyaka), Ankara (Gençlik Parkı), Bursa (Mıhraplı Park) ve İstanbul’da ( Beşiktaş ) gerçekleştirilecek. 21 Haziran Salı günü amatör ve profesyonel kaykaycıları bir araya getirecek yarışmaya katılmak isteyenler https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-mind-the-gap adresinden kayıt olabilir.

- The Boardr Open NYC

Uzun yıllardır New York’taki Manhattan Köprüsü’nün altındaki LES Skatepark’ta düzenlenen The Boardr Open NYC, kaykay tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu sene 25 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan organizasyonda erkekler ve kadınlarda birinciler belli olacak. The Boardr Open NYC’i kazananlar, 19-21 Ağustos tarihinde Montreal’de düzenlenecek 2022 Jackapole Festivali’ne gidecek.

- Jackalope Festivali

Kaykay, bouldering, break dans ve base jumping tutkunlarını yıllardır bir araya getiren Jackalope Festivali, üç gün boyunca aksiyon tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Kanada’nın aksiyon sporcularının en üst düzey buluşma noktası olan Jackalope, bu sene 19-21 Ağustos tarihlerinde Montreal’de düzenlenecek.

- Nass Festivali

İngiltere’nin Bristol şehrinde düzenlenen Nass Festivali, kaykay severleri dört günlük çılgın bir eğlence sunuyor. Dümnyanın dört bir yanından gelen kaykaycılar, NASS şampiyonu olmak için mücadele ederken, konserlerle de güzel vakit geçiriyor.