Dünyanın en iyi kaykay festivalleri
Sokak kültürünün vazgeçilmez sporu kaykay… Tokyo Olimpiyat Oyunları’yla beraber artık olimpik bir spor olan kaykay, gençler için büyük bir tutkuya dönüştü. Bu tutku, dünyadaki bir çok kaykay festivali ile ete kemiğe bürünüyor. Kuşkusuz ki bu festivaller arasında en önemlilerinden biri Red Bull Mind The Gap. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye’ye uğrayacak olan Red Bull Mind The Gap, 21 Haziran’da, Dünya Kaykay Günü’nde amatör ve profesyonel kaykaycıları bir araya getirecek. Turnuvanın bu seneki Türkiye ayağı, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Red Bull Mind the Gap’ten başlayarak dünyanın en iyi kaykay festivallerini sizler için derledik.
Sokak kültürünün vazgeçilmez sporu kaykay… Tokyo Olimpiyat Oyunları’yla beraber artık olimpik bir spor olan kaykay, gençler için büyük bir tutkuya dönüştü. Her köşe başında kaykaylarıyla akrobatik hareketler yapan kaykay tutkunları, hayallerinin peşinden koşuyor. Peki dünyanın en iyi kaykay festivalleri hangileri? İşte dünyanın en iyi kaykay festivalleri:
10 yıl önce ABD'nin Atlanta eyaletinde bir atlet projesi olarak hayata geçen Red Bull Mind The Gap, bugüne kadar 15'ten fazla kez düzenlenen bir etkinlik zincirine dönüştü. Bu zincirin yeni halkası olan Türkiye’de bir kez daha Red Bull Mind The Gap heyecanı yaşanacak. Organizasyon, 21 Haziran’da, Dünya Kaykay Günü’nde, dört şehirde eş zamanlı olarak amatör ve profesyonel kaykaycıları bir araya getirecek.
Turnuvanın bu yılki Türkiye ayağında İzmir (Karşıyaka), Ankara (Gençlik Parkı), Bursa (Mıhraplı Park) ve İstanbul’da ( Beşiktaş ) gerçekleştirilecek. 21 Haziran Salı günü amatör ve profesyonel kaykaycıları bir araya getirecek yarışmaya katılmak isteyenler https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-mind-the-gap adresinden kayıt olabilir.
- The Boardr Open NYC
Uzun yıllardır New York’taki Manhattan Köprüsü’nün altındaki LES Skatepark’ta düzenlenen The Boardr Open NYC, kaykay tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu sene 25 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan organizasyonda erkekler ve kadınlarda birinciler belli olacak. The Boardr Open NYC’i kazananlar, 19-21 Ağustos tarihinde Montreal’de düzenlenecek 2022 Jackapole Festivali’ne gidecek.
- Jackalope Festivali
Kaykay, bouldering, break dans ve base jumping tutkunlarını yıllardır bir araya getiren Jackalope Festivali, üç gün boyunca aksiyon tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Kanada’nın aksiyon sporcularının en üst düzey buluşma noktası olan Jackalope, bu sene 19-21 Ağustos tarihlerinde Montreal’de düzenlenecek.
- Nass Festivali
İngiltere’nin Bristol şehrinde düzenlenen Nass Festivali, kaykay severleri dört günlük çılgın bir eğlence sunuyor. Dümnyanın dört bir yanından gelen kaykaycılar, NASS şampiyonu olmak için mücadele ederken, konserlerle de güzel vakit geçiriyor.