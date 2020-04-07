Dünyanın en iyi 20 League of Legends takımları
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. ESPN dünyanın en güçlü 20 League of Legends takımını sıraladı. Hem oyunu yeniden hatırlayalım hem de sıralamaya göz gezdirelim.
Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de kurulan liglerle gençlerin vazgeilmezleri arasına giren esporun önde giden oyunlarından biri olan League of Legends, ateşi hiç sönmeyecek gibi gözüküyor. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken platformda yeni girmek isteyenler için bu haberimiz iyi bir kılavuz olacak. Ayrıca en iyi takımları da tanımanın tam zamanı.
League of Legends nedir?
Oyun dünyasının Ferrari'si League of Legends tempolu, rekabete dayalı, strateji oyunlarının heyecanını rol yapma oyunlarının öğeleriyle bir araya getiren çevrim içi bir oyundur. Tasarımları ve oynanışlarıyla kendine özgü şampiyonlardan oluşan iki takım, çeşitli savaş alanlarında ve oyun modlarında başa baş mücadele eder. League of Legends sürekli çeşitlenen şampiyonları, sık sık güncellenen içeriği ve canlı turnuva ortamıyla, her beceri seviyesindeki oyuncunun sıkılmadan çok uzun süre oynayabileceği bir oyundur.
ESPN dünyanın en güçlü 20 League of Legends takımını sıraladı. İşte o liste...
1-Invictus Gaming
2-Griffin
3-Royal Never give up
4-SK Telecom T1
5-Gen.G
6-Topsports Gaming
7-G2 Esports
8-Suning Gaming
9-KT Rolster
10-Fnatic
11-Team Liquid
12-Edward Gaming
13-Afreeca Freecs
14-Misfits
15-JD Gaming
16-Cloud9
17-Damwon Gaming
18-Vitalyty
19-Funplus Phoenix
20-100 Thieves