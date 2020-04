Dünyanın en iyi 20 League of Legends takımları

Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de kurulan liglerle gençlerin vazgeilmezleri arasına giren esporun önde giden oyunlarından biri olan League of Legends, ateşi hiç sönmeyecek gibi gözüküyor. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken platformda yeni girmek isteyenler için bu haberimiz iyi bir kılavuz olacak. Ayrıca en iyi takımları da tanımanın tam zamanı.

League of Legends nedir?

Oyun dünyasının Ferrari'si League of Legends tempolu, rekabete dayalı, strateji oyunlarının heyecanını rol yapma oyunlarının öğeleriyle bir araya getiren çevrim içi bir oyundur. Tasarımları ve oynanışlarıyla kendine özgü şampiyonlardan oluşan iki takım, çeşitli savaş alanlarında ve oyun modlarında başa baş mücadele eder. League of Legends sürekli çeşitlenen şampiyonları, sık sık güncellenen içeriği ve canlı turnuva ortamıyla, her beceri seviyesindeki oyuncunun sıkılmadan çok uzun süre oynayabileceği bir oyundur.

ESPN dünyanın en güçlü 20 League of Legends takımını sıraladı. İşte o liste...

1-Invictus Gaming

2-Griffin

3-Royal Never give up

4-SK Telecom T1

5-Gen.G

6-Topsports Gaming

7-G2 Esports

8-Suning Gaming

9-KT Rolster

10-Fnatic

11-Team Liquid

12-Edward Gaming

13-Afreeca Freecs

14-Misfits

15-JD Gaming

16-Cloud9

17-Damwon Gaming

18-Vitalyty

19-Funplus Phoenix

20-100 Thieves