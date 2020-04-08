Dünyadan kısa kısa spor haberleri...

■ Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 2020’de yapılması planlanan ancak bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için, “Hazırlığı tam olmayan sporcular ve ülkeler için bir avantaj olduğu kadar hazırlanıp da olimpiyatlara katılamayanlar için bir dezavantaj oldu. 2021’de yapılacak olimpiyatın 2020 olarak anılması güzel bir şey” dedi.

■ Kadın Hentbol Milli Takım Antrenörü Birol Ünsal, “Şimdi koronavirüse karşı en iyi savunma yapma zamanı. Mesafeyi koru, kurallara uy koronavirüsü yen. Evinde kal Türkiye” mesajını verdi.

■ Japonya, bu yaz düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen olimpiyatlar için Fukuşima eyaletindeki olimpiyat meşalesinin halka açık sergisinin kaldırılmasına karar verdi. 121 ülkede gezdirilmesi planlanan meşale, 20 Mart’ta Japonya’ya getirilmişti.

■ NBA Yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de en çok etkilenen New York’a toplamda 1 milyon adet maske yardımında bulunduğunu açıkladı.

■ Formula 1 takımlarından Williams, flaş bir kararın altına imza attı. İngiliz ekibi, senelik 1’er milyon Dolar kazanan ekibin pilotları George Russell ve Nicholas Latifi’nin maaşlarını yüzde 20 düşürdü.

■ 11 Nisan tarihinde Tayvan’da beyzbol liginin başlaması beklenirken, ilginç bir gelişme yaşandı. Koronavirüs salgını dolayısıyla maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle statlarda taraftar gibi giydirilecek olan robotların yer alacağı bildirildi.