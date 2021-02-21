Dünyada coronavirüs salgını görülmeye devam ediyor. Futbolu vuran bu salgın, ayrıca futbol camiasındaki isimlerin ailelerini de vuruyor.

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho da coronavirüs salgını nedeniyle acı haber alan isimlerden birisi... Barcelona'nın eski süperstarının annesi Dona Miguelina, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Miguelina, Aralık ayında yaptırdığı testinin pozitif çıkmasının ardından Porto Alegre'de hastaneye kaldırılmıştı. O zamandan beri annesinin yanında olan Ronaldinho'ya acı haber bugün geldi ve Dona Miguelina yaşam mücadelesini bugün kaybederek hayata gözlerini yumdu.



