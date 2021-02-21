Dünyaca ünlü yıldız Ronaldinho'nun annesi Dona Migueline coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, acı bir haber aldı. Dünya genelinde görülen coronavirüs salgını annesi Dona Miguelina'ya da bulaştı ve 71 yaşındaki kadın coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Dünyada coronavirüs salgını görülmeye devam ediyor. Futbolu vuran bu salgın, ayrıca futbol camiasındaki isimlerin ailelerini de vuruyor.
Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho da coronavirüs salgını nedeniyle acı haber alan isimlerden birisi... Barcelona'nın eski süperstarının annesi Dona Miguelina, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Miguelina, Aralık ayında yaptırdığı testinin pozitif çıkmasının ardından Porto Alegre'de hastaneye kaldırılmıştı. O zamandan beri annesinin yanında olan Ronaldinho'ya acı haber bugün geldi ve Dona Miguelina yaşam mücadelesini bugün kaybederek hayata gözlerini yumdu.