2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Doha Etabı’nda Türk sporcular bir üst tura yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, D grubunda mücadele eden Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilisi ve Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi rakiplerini mağlup ederek grupta ilk iki sırayı aldı.

Organizasyonda Türk sporcuların oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle :

Sefa Urlu / Selçuk Şekerci-Jassim / Nassir (Katar): 2-0 (21-6, 21-7)

Murat Giginoğlu / Volkan Göğtepe-Abramov / Salmanov (Rusya): 2-0 (21-16, 21-13)

Sefa Urlu / Selçuk Şekerci-Murat Giginoğlu / Volkan Göğtepe: 1-2 (21-18, 16-21, 7-15)

Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilisi 12’li Eleme Turu’nda Libya’dan Joe-Chafic ikilisi ile Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi ise çeyrek final maçında Gambiya’dan Jawo-Jarra ve Katar’dan Essam-Ziad ikilisinin galibiyle karşılaşacak. (AA)