Dünya Turu Doha Etabı'nda Türk sporcular bir üst tura yükseldi
2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu 1 Yıldızlı ayaklarından biri olan Doha Etabı’nda mücadele eden erkekler kategorisindeki temsilcilerimiz, grup etabında oynadıkları karşılaşmaların ardından bir üst tura yükselmeyi başardı.
2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Doha Etabı’nda Türk sporcular bir üst tura yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, D grubunda mücadele eden Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilisi ve Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi rakiplerini mağlup ederek grupta ilk iki sırayı aldı.
Organizasyonda Türk sporcuların oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle :
Sefa Urlu / Selçuk Şekerci-Jassim / Nassir (Katar): 2-0 (21-6, 21-7)
Murat Giginoğlu / Volkan Göğtepe-Abramov / Salmanov (Rusya): 2-0 (21-16, 21-13)
Sefa Urlu / Selçuk Şekerci-Murat Giginoğlu / Volkan Göğtepe: 1-2 (21-18, 16-21, 7-15)
Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilisi 12’li Eleme Turu’nda Libya’dan Joe-Chafic ikilisi ile Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi ise çeyrek final maçında Gambiya’dan Jawo-Jarra ve Katar’dan Essam-Ziad ikilisinin galibiyle karşılaşacak. (AA)