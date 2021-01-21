Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan başlıyor

Gözler 46 gün önce tamamlanan 2020 sezonunda 7. dünya şampiyonluğunu kazanan Sebastien Ogier’in üzerinde olacak. Toyota Gazoo Racing takımında yarışan Red Bull sporcusu Ogier, Dünya Ralli Şampiyonası’nda 8. şampiyonluk için yarışacak. Sebastian Ogier’i geçen sezon oldukça zorlayan Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville de ilk şampiyonluklarına ulaşmayı hedefliyor.

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda yeni sezonun ilk heyecanı 21-24 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo’da yaşanacak. 14 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar toplamda 257,64 kilometre yol kat edecek. Monte Carlo Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull TV’den takip edilebilecek. Yeni sezonda gözler yine Sebastien Ogier’in üzerinde olacak. 46 gün önce tamamlanan 2020 sezonunda 7. dünya şampiyonluğunu kazanan Red Bull sporcusu, son senesinde zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Toyota Gazoo Racing takımında yarışan Ogier, 2021 sezonunda da beraber 7 şampiyonluk kazandığı co-pilotu Julien Ingrassia ile mücadele etmeye devam edecek.

110. yılını kutlayan Monte Carlo Rallisi hakkında açıklamalarda bulunan Ogier ‘’ Herkesin de bildiği gibi benim en çok kazanmak istediğim ralli Monte Carlo. Ama zorlayıcı şartları olduğu için Monte Carlo Rallisi’nde her an yarış dışı kalma riskiniz de var. Kazanmak için akıllı bir sürüş yapmak zorundasınız’’ dedi. Diğer Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve Elfyn Evans ise 2021 sezonunda ilk şampiyonluklarına ulaşmak istiyor.