Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları’nda yer alabilmek için Slovenya’da 12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ’Krvavec Giant Slalom’ yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan Slovenyalı 12 yaşındaki erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara’nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da ağzıyla eldivenlerini çıkardı ve elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından açılan tor ağıyla kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından ’kahraman’ ilan edilen milli sporcu Kara’ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi.

Bakan Çavuşoğlu’dan tebrik telefonu

Bunun üzerine üzerine Sıla Kara’ya, yurt içi ve yurt dışından tebrik telefonları yağdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye’nin Lübliyana Büyükelçisi Esen Altuğ’un da kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini anlatan Kara, “Türkiye’den ve yurt dışından tebrik mesajları alıyorum. Ülkemin adını dünyaya duyurduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bana güzel mesajlar gönderen herkese teşekkür ediyorum. Yıllardır hizmet verdiğim Erzurum Kayak Kulübü tarafından prensesler gibi karşılandım. Bedenleri ile kulüp binasının önünde kalp yapıp, beni içine almalarını ise hiç unutmayacağım. Biz tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin çocuklarıyız. Biz atalarımızdan böyle gördük, böyle büyüdük” diye konuştu.

Takım arkadaşları, bir araya gelerek oluşturdukları kalp çemberi oluşturup onun içine Sıla’yı aldı.

‘Kayak takımı hediye edeceğiz’

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Türk bayrağını yurt dışında temsil etmek, hele Sıla gibi kahramanlık yapmak muhteşem bir duygu. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Sıla, bana göre ödüllerin en güzeline layık. Biz de çam sakızı çoban armağanı, kulüp olarak kendisine kıyafetiyle birlikte kayak takımı hediye edeceğiz” dedi.

Arkadaşları ona Dağların Kızı diyor

Dört çocuk sahibi Türkan-Mürsel Kara çiftinin tek kızları olan Sıla Kara, henüz 7 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birlikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü’ne götürülen Kara, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Spor hayatında başarı hikâyeleri yazan Kara, 2011 yılında da Türk Kayak Milli Takımı’na girdi. 7 yıllık milli takım geçmişinde 100’ün üzerinde madalyaya sahip. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Kara, yılda ortalama 10 ila 15 madalya kazanarak büyük başarılara imza attı. Arkadaşlarının ’Dağların Kızı’ dediği Kara’nın en büyük hayali, Çin’in başkenti Pekin’de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nda madalya alarak başarılarını taçlandırmak.

Turgay İpek / DHA