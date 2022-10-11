Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi turnuvanın başlamasına 1 aydan fazla bir zaman kalmışken hala hazır olmayan tesisler korku yaratıyor.





DÜNYA KUPASI ÖNCESİ HAVALİMANI KRİZİ

Gelecek ay başlayacak Dünya Kupası için Katar’a yurtdışından gelecek turistlerin en çok kullanacağı Hamad Havalimanı’nda büyük bir kriz yaşanıyor. Günde 700 ila 1600 uçuşun gerçekleşmesi beklenen havalimanının henüz kullanıma hazır olmadığı ortaya çıktı.

BÜYÜK KAOS BEKLENİYOR

Bazı çalışanlar havalimanı bünyesinde ekstra trafiği kaldıracak hava trafik kontrolörleri olmadığını belirtirken turnuva başladığında bunun büyük bir kaos yaratacağını ifade etti. Hatta çoğu uçuşlun erteleneceğini veya arabayla altı buçuk saatlik mesafedeki Dubai'ye yönlendirileceğini ve binlerce taraftarın ciddi maç kaçırma riskiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor. Uçuş krizinin, turnuva sürecince yaşanması beklenen içki yasakları ve konaklama sıkıntılarının bile önüne geçmesinden korkuluyor.





'DURUM KRİZ NOKTASINDA'

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Katar Sivil Havacılık Otoritesi (QCAA), kontrol sistemlerini yenilediklerini ve 'uluslararası gereksinimler doğrultusunda hava trafik kontrolörleri için sürekli eğitim' ile 'titiz planlar yürüttüklerini' söylerken, konuyla ilgili korku yaratan maddeler şöyle sıralandı,

- İçeriden bir yetkili, durumu 'kriz noktasında' olarak tanımladı.

- Gerekli eğitimleri tamamlamadan insanlara iş teklif edildiğine inanılırken, işe alım süreciyle ilgili ciddi endişeler var.

- Personel, operasyonu 'sabote ettiği' düşünülen herkesin 'devlet tarafından soruşturulacağı' konusunda uyarıldı.

Havaalanı uzmanlarına yönelik online bir forumda endişelerini dile getiren çalışanlar, yeni işe alınanlara 20 ila 30 saatlik eğitim verildiğini, bunun havaalanının düzenine ve operasyonel konulara aşina olmaları için yeterli zaman olmadığını söylüyorlar. Katar'ın yakın komşuları Bahreyn ile gergin ilişkisinin, havaalanı desteği konusunda da sıkıntı yaratmasından endişe ediliyor.

İSTİFA ETMELERİ YASAKLANDI

Durum Katar’da o kadar endişe yaratıyor ki, personelin basınla konuşması ve başka bir yerde iş bulmak için istifa etmeleri de yasaklandı.

QCAA (Katar Sivil Havacılık Otoritesi) yönetiminden personele tehditvari bir mesajın da gittiği öğrenildi. İşçilere, Dünya Kupası'nın 'Katar için çok önemli olduğu ve devletin en üst düzeylerinden son derece yüksek beklentiler olduğu' ifade edilirken, İşçilerin 'üst düzey kişiler ve onların temsilcileri tarafından yakından izleneceği' de eklendi.

KATAR’DA ŞAŞIRTAN YASAK

Dört gözle beklenen organizasyonda tribünlerin yine eğlenceli ve renkli taraftarlarca doldurulması kaçınılmaz.

Dünya Kupası'nın en ilgi çeken ülke taraftarlarından biri de kuşkusuz Meksika. Büyük charro şapkaları, geleneksel bir Meksika şarkısı olan "Celito Lindo"nun söylenmesi ve rengarenk maskeleriyle Meksikalılar, turnuvanın karakteristik sembollerinden biri oldu.

NtvSpor’un derlediği habere göre; Katar 2022 Organizasyon Komitesi, Meksika taraftarının bu geleneğine katılmadığını ve taraftarların stadyumlarda maske takmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

MEKSİKA: SON KARAR MASKELER YASAKLANDI

Meksika Dışişleri Bakanlığı Strateji ve Kamu Diplomasisi Direktörü Alfonso Zagbe, ESPN'e verdiği demeçte "Organizasyon Komitesi'nden gelen son güncelleme, maskelere izin verilmeyeceği yönünde. Bazı maskelerin kullanıp kullanamayacaklarını sorduk ve bize bir sorun görmediklerini söylediler. Karmaşık bir bölgede, Ortadoğu'da olduğumuzu unutmayalım. Bu yüzden son kararla maskeler yasaklandı." dedi.





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Zagbe, Meksika'nın Polonya, Arjantin ve Suudi Arabistan'a karşı oynayacağı grup maçların taraftarların maske götürmemesi konusunda uyarıda bulundu.

KATAR'DA TURİSTLER İÇİN DİĞER KISITLAMALAR

Maske yasağına ek olarak, Meksikalı yetkili turistler için başka kısıtlamalar olduğunu belirtti:

Organizasyon Komitesi, Dünya Kupası sırasında evlilik dışı ilişkiler veya halka açık yerlerde alkol almak gibi yasakların olduğunu açıkladı.

ŞÖLEN 20 KASIM'DA START ALACAK

Katar'ın ev sahipliğindeki 22. Dünya Kupası, 20 Kasım'daki açılış maçıyla başlayacak ve 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek. Turnuvaya 5 şehirdeki 8 stadyumda oynanacak

Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Katar ve Ekvador karşı karşıya gelecek.



