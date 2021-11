Dünya halterinin efsanesi Naim Süleymanoğlu 4. yılında anılıyor

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için vefatının 4. yıl dönümünde bugün anma töreni düzenlenecek. Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan ‘Cep Herkülü’ lakaplı Naim Süleymanoğlu, yedişer kez Dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti. Ayrıca 46 dünya rekoruna imza atan efsane halterci, 18 Kasım 2017'de, karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetmişti.

'Yüzyıllar geçse de her zaman anılacak'

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu’nun sadece Türk halteri için değil, dünya halteri için de anlamının büyük olduğunu belirterek, "Naim Süleymanoğlu, yüzyıllar geçse de her zaman anılacak, benim için ayrı bir değeri de nikah şahidim olmuştur, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Biz onunla çok tartışırdık ama hiçbir zaman gücenmedik, darılmadık birbirimize" dedi. Her yıl Naim Süleymanoğlu’nu anma etkinliklerini daha etkili bir şekilde düzenleyeceklerini aktaran Ünlü, "Naim Süleymanoğlu başarı ödülleri" adıyla Türkiye’nin halterde ’en’lerini belirleyeceklerini, her yıl bunun geleneksel olarak devam etmesini planladıklarını söyledi. "Yılda bir kez Naim Süleymanoğlu semineri" de düzenleyeceklerini, halter hayatının genç sporculara örnek olması için işleneceğini dile getiren Ünlü, "Naim Süleymanoğlu ile ilgili her şey sporculara anlatılmalıdır." ifadesini kullandı.