Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden 2021 Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nın 9. gününde çeyrek final heyecanı yaşanacak. Şampiyonada bugün üç sporcumuz yarı final bileti almak için ringe çıkacak. 63.5 kiloda Kerem Özmen, 86 kiloda Burak Aksın ve artı 92 kiloda Berat Acar uzun yıllardır kürsü görmediğimiz erkek boksunda 14 yıllık madalya özlemini dindirmeye çalışacak.

En son 2007'de madalya kazanmıştık

Şampiyonada bugün öğleden sonra TSİ 15.00'te başlayacak müsabaka listesinde yer alan Burak Aksın çeyrek finalde güçlü Kübalı rakibi Herich Ruiz Cordoba'yla, Berat Acar da Trinidad ve Tobago'dan Nigel Paul'le karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak akşam seansında ringe çıkacak Kerem Özmen de Hindistan'dan Shiva Thapa'yla mücadele edecek. Üç sporcumuz da rakiplerini yendiği takdirde yarı finale çıkacak ve bronz madalyayı garantileyecek. Bu sonuçla Türkiye tam 14 yıl sonra Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda madalyaya uzanmış olacak. Ay-Yıldızlılar en son 2007'de Adem Kılıççı ve Yakup Kılıç'la bronz madalaya elde etmişti. Dünkü son eleme müsabakalarında 57 kiloda Nurettin Ovat, Rus rakibi Eduard Savvin'e yenilerek çeyrek finale yükselme şansını kaybetmiş oldu. Öte yandan Milli takımda, Ramazan Demir (51kg), Muhemmet Ünlü (48kg), Muhammet Saçlı (54kg), Mizan Akyol (60kg), Adem Furkan Avcı (67kg), Sıtkı Işık (71kg), Birol ygün (75kg), Kaan Aykutsun (80kg) ve Emir Büyükdağ (92kg) de elemelerde yenilerek şampiyonaya veda eden sporcularımız oldu.