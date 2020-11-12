Deplasmanda oynanan Olympiakos maçında toplamda 250 bloğa ulaşan ve Fran Vazquez’i geçerek EuroLeague’in blok kralı olan Dunston’ın ismi, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki iki tribün bloğuna verildi. Anadolu Efes’in ev sahibi olduğu son Maccabi karşılaşmasından önce 101 ve 126 numaralı tribün bloklarının ismi, "Dunston Blokları" olarak değiştirildi. Anadolu Efes, bu uygulamaya maçların kısıtlı seyircili ya da tam kapasiteli seyircili oynanacağı dönemde de devam edeceğini belirtti. Dunston da uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.



