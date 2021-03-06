Türkiye’nin en önemli maratonlarından biri olan Runatolia Maratonu bu yıl 16. kez Antalya’da düzenlenecek. 3 günlük bir festival havasında gerçekleşecek organizasyonda bu sene, içinde Red Bull Challengers üyelerinin de bulunduğu 39 ilkeden toplam 3 bin 500 sporcu yer alacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de Runatolia Maratonu Hadriyan Kapısı, Kaleiçi, Düden Şelalesi ve Lara Paljları gibi Antalya’nın turistik yerlerinden geçecek. Peki, 15 yıllık bir mazisi olan Runatolia Maratonu nasıl bir organizasyon? İşte dünden bugüne Runatolia Maratonu.

İlk kez 19 Mart 2006 yılında Türk turizminde farklılık yaratmak ve kış turizmine katkı sağlamak amacı ile 850 kişinin katılımıyla hayata geçirilen Runatolia Maratonu’nun ilk adı Antalya Maratonu’ydu. İlk yılından itibaren büyük bir başarıya imza atan Antalya Maratonu 2008 yılı ile birlikte sadece bir spor organizasyonu olmaktan çıktı. 2008’de koşulan maraton, ‘Türkiye’nin ilk kolektif yardımseverlik koşusu’ unvanına da sahip oldu. Çünkü bu yılla birlikte maratona katılan kişiler, belirledikleri Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için bağış toplamak için de koşmaya başladılar.

Yani organizasyon, turizme, tanıtıma, sağlığa ve spora sağladığı katkının yanı sıra Sosyal Sorumluluk Projeleri ile fark yarattı. İlk yılda sadece Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için 75 bin TL bağış toplanırken, 15 yılında sonunda yardım yayılım kanalları da oldukça büyüdü. Geride kalan yıllar boyunca Runatolia Maratonu’nda koşan katılımcılar 80’i aşkın dernek ve vakıf için bağış topladılar. 2008 yılından bu yana yalnızca Antalya’da 8 bin yardımseverlik koşucusu ile 128 bin destekçi harekete geçirilip 13.7 milyon TL bağış, STK’ların projelerine aktarıldı.

Güzergahı ile yurt içinden ve yurt dışından birçok uzman tarafından koşulabilecek en güzel maraton parkurlarından biri olarak değerlendirilen Antalya Maratonu nam-ı diğer Runatolia Maratonu’nun 2011 yılındaki koşusuna 5 kıtadaki 45 ülkeden yaklaşık 3000 sporcu katıldı.Bu Runatolia Maratonu tarihinin en yüksek ülke katılımlı koşularından biri olarak da kayıtlara geçti. Antalya’nın ve koşu severlerin vazgeçilmezi haline gelen Antalya Maratonu, 2015 yılında kabuk değiştirdi. Adını Runatolia Maratonu olarak güncelleyen etkinlik, tüm dünyada koşu severlerin mart ayı ajandalarının da değişilmezi haline geldi.

15 yılda erkeklerde 4, kadınlarda 7 ülkeden şampiyonlar çıkaran Runatolia Maratonu’nda en çok mutlu sona ulaşan sporcular erkeklerde Murat Kurtak olurken kadınlar da da Svetlana Sepelev-Tcaci, Lütfiye Kaya ve Birgit Lennartz oldu. Son 3 yılda erkeklerde birinciliği kimseye bırakmayan Murat Kurtak, bu başarılarıyla Runatolia Maratonu’nun ‘En çok kazanan erkek sporcu’ unvanını alırken, Rus Sepelev-Tcaci, Lütfiye Kayave Alman Lennartz ise kadınlarda ikişer kez mutlu sona ulaştılar.

Profesyonel atletlere hitap ettiği kadar, koşu deneyimi az olan amatör sporcuların da ilgi gösterdiği Runatolia Maratonu, sezonun ilk yarışı olması ve mevsimsel özellikleri ile fark yarattı. Sportif özelliklerinin yanı sıra, birçok yan etkinlik ve eğlenceli aktivite ile 3 gün süren bir spor festivali ve Türkiye’nin en büyük lifestyle maratonu olan Runatolia Maratonu’nda şu şu etkinlikler düzenlendi:

Minik Adımlar: Uzun zamandır Runatolia Maratonu içinde yer alan Minik Adımlar Koşu’nda geleceğin sporcuları 200 metre boyunca birlikte koşuyorlar. Çocukların dahil edildiği koşu sayesinde spor kültürüne de katkı sağlanıyor.

Yüksek Topuklar Koşusu: Runatolia Maratonu’nun Türkiye’nin en büyük lifestye koşusu unvanını almasının en önemli gerekçelerinden biri olan Yüksek Topuklar Koşusu, her yıl maraton kadar heyecanla bekleniyor. Türkiye’de gerçekleştirilen en eğlenceli ve değişik yarışmalardan biri olan Yüksek Topuk Koşusu’nda sadece 100 kadın 7cm yüksekliğindeki topuklu ayakkabı ile bitiş çizgisine gelmeye çalışıyorlar.

Baby Run: Bir spor festivali olan Runatolia’nın kendine has koşularından biri olan Baby Run’da 7 ila 9 ay arasındaki 20 bebek, 6 metrelik bir parkurda emeklemeye ve ailelerine ulaşmaya çalışıyor.

15 yılda Türk spor organizasyonları tarihine önemli bir yer edinen Runatolia Maratonu, bu sene 7 Mart Pazar Günü yine Antalya’da koşulacak. Maraton, Yarı Maraton, 10 KM ve Takımlar Koşusu’nun yanı sıra Tekerlekli Sandalye Koşusu’nun da yer alacağı 2021 Runatolia Maratonu’nda şehre izini bırakmak isteyenler, adımlarıyla yeni hikayeler yazmaya devam edecekler.