İtalyan Spor Yazarları Derneği (USSI) ile Uluslararası Spor Basın Derneği (AIPS), yıllardır İtalya’dan Türkiye’ye birçok gelişmeyi bildiren Türk gazeteci Dündar Keşaplı, önemli bir ödülün sahibi oldu. Dündar Keşaplı, en çok özel habere imza atan gazetecilere verilen ’Özel Haber Ödülü’ne layık gördü.

İtalya ile Türkiye arasında 11 Haziran’da oynanacak Euro 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçı öncesinde, 1968 Avrupa Şampiyonu İtalya kadrosundan isimlerin de katılımıyla ’EuroStart’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bugüne kadar başarılı spor haberlerine imza atan üç yabancı gazeteciye ödül verildi. 30 yılı aşkın süredir İtalya’da yaşayan Dündar Keşaplı, yaptığı özel haberler sebebiyle AIPS ve USSI’nin prestijli özel haber ödülünü aldı