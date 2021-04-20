Düelloda kazanan Ümraniyespor

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmanın sonunda kazanan İstanbul temsilcisi oldu. Başkent ekibi 15'te Pedersen, 29'da Erdem Çetinkaya'yla skoru 2-0'a getirdi, 45'te Kehinde ilk yarıyı 2-1 bitirdi. Ümraniye'nin Nijeryalı yıldızı Kehinde 60 ve 72'te de sahneye çıkıp, hat-trick yaptı, geri dönüşe imza attı: 3-2. 75'te bu kez Ercan Yazıcı'nın sayısı maça eşitliği getirdi denirken, 87'de Ümraniyeli Serkan Göksu'nun golü maçın skorunu belirledi: 4-3. Bu sonuçla İstanbul ekibi Play-Off umutlarını sürdürdü, Ankaraspor ise kümede kalma şansını mucizelere bıraktı.