Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek önemli CS: GO turnuvaları arasında yer alan DreamHack Masters Dallas 2019 turnuvasında yer alacak takımlar belli oldu.

28 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında ABD’nin Dallas kentinde düzenlenecek turnuvaya Kay Bailey Hutchison Convention Center ev sahipliği yapacak. Toplamda 16 takımın mücadele edeceği turnuvanın toplam ödül havuzu ise $250.000. Bu 16 takımdan 15 tanesi daha öncesinde belirlenmişti. Turnuvada yer alacak 16. takım ise Asya’da düzenlenen kapalı elemelerin sonuçlanmasıyla birlikte belirlendi. Finalde Beyond’u 2-0 mağlup eden Tayland ekibi Lucid Dream, DreamHack Masters Dallas 2019 turnuvasına katılacak son takım oldu.

Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek önemli CS: GO turnuvaları arasında yer alan DreamHack Masters Dallas 2019 turnuvasında yer alacak takımlar belli oldu.

28 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında ABD’nin Dallas kentinde düzenlenecek turnuvaya Kay Bailey Hutchison Convention Center ev sahipliği yapacak. Toplamda 16 takımın mücadele edeceği turnuvanın toplam ödül havuzu ise $250.000. Bu 16 takımdan 15 tanesi daha öncesinde belirlenmişti. Turnuvada yer alacak 16. takım ise Asya’da düzenlenen kapalı elemelerin sonuçlanmasıyla birlikte belirlendi. Finalde Beyond’u 2-0 mağlup eden Tayland ekibi Lucid Dream, DreamHack Masters Dallas 2019 turnuvasına katılacak son takım oldu.

DreamHack Masters Dallas 2019 turnuvasında hangi takımlar mücadele edecek?

Lucid Dream

TYLOO

G2

Windigo

Cloud9

ENCE

FaZe

Liquid

NRG

NiP

North

Renegades

Vitality

fnatic

FURIA

Isurus

Kaynak:Playerbros