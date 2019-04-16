Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek önemli CS: GO turnuvaları arasında yer alan DreamHack Masters Dallas 2019 turnuvasında yer alacak takımlar belli oldu.
28 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında ABD’nin Dallas kentinde düzenlenecek turnuvaya Kay Bailey Hutchison Convention Center ev sahipliği yapacak. Toplamda 16 takımın mücadele edeceği turnuvanın toplam ödül havuzu ise $250.000. Bu 16 takımdan 15 tanesi daha öncesinde belirlenmişti. Turnuvada yer alacak 16. takım ise Asya’da düzenlenen kapalı elemelerin sonuçlanmasıyla birlikte belirlendi. Finalde Beyond’u 2-0 mağlup eden Tayland ekibi Lucid Dream, DreamHack Masters Dallas 2019 turnuvasına katılacak son takım oldu.
Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek önemli CS: GO turnuvaları arasında yer alan DreamHack Masters Dallas 2019 turnuvasında yer alacak takımlar belli oldu.
28 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında ABD’nin Dallas kentinde düzenlenecek turnuvaya Kay Bailey Hutchison Convention Center ev sahipliği yapacak. Toplamda 16 takımın mücadele edeceği turnuvanın toplam ödül havuzu ise $250.000. Bu 16 takımdan 15 tanesi daha öncesinde belirlenmişti. Turnuvada yer alacak 16. takım ise Asya’da düzenlenen kapalı elemelerin sonuçlanmasıyla birlikte belirlendi. Finalde Beyond’u 2-0 mağlup eden Tayland ekibi Lucid Dream, DreamHack Masters Dallas 2019 turnuvasına katılacak son takım oldu.
DreamHack Masters Dallas 2019 turnuvasında hangi takımlar mücadele edecek?
Lucid Dream
TYLOO
G2
Windigo
Cloud9
ENCE
FaZe
Liquid
NRG
NiP
North
Renegades
Vitality
fnatic
FURIA
Isurus
Kaynak:Playerbros