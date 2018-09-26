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Drawn to Death sunucularının kapanış tarihi duyuruldu

David Jaffe’nin kapanan Bartlet Jones Supernatural Detective Agency stüdyosunun son oyunu Drawn to Death için sayılı günler kaldı.

26 Eylül 2018, Çarşamba 09:24
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Oyuncular giriş yaptıklarında, Drawn to Death‘in yaklaşık altı ay içinde kapanacağını belirten bir duyuru mesajı aldılar. Oyunun sunucuları 25 Mart 2019’da kapatılacak.

Oyuncular oyuna giriş yaptıklarında aşağıdaki mesajla karşılaştılar:

Uyarı: Bu ürün için çok oyunculu ve tüm çevrimiçi özellikler sona erdirilecek ve 25/03/19 tarihinden sonra kullanılamayacaktır. Oyunu oynamak için çevrimiçi olmanız gerekiyor ve 25/03/19 tarihinden itibaren oynanamayacaktır.

Yakın geçmişte düşük fiyata satılan oyun, şu anda PlayStation Store‘da normal fiyatı 89 TL olarak yer alıyor. Es kaza satın almak isteyen oyuncuları, yaklaşık 6 aylık bir süre kaldığı konusunda uyaralım.

2017’de yayınlanan Drawn to Death, bir gencin okul defterinin çizgileri arasında sıra dışı bir tarza sahip arena tarzı nişancı oyunu ve ne yazık ki eleştirmenler tarafından, genel olarak ortalamanın altında puanlar aldı.

Geliştirici Bartlet Jones Supernatural Detective Agency, bu yılın başlarında (Şubat 2018) kapılarını kapattı. (Psoyun.com)

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