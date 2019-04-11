DPÜ Hentbol namağlup şampiyon oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Hentbol Takımı, Üniversiteler Hentbol 1. Lig’deki üçüncü ve son maçında Trakya Üniversitesini 29-25 yenerek grubunda namağlup şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig’e yükselme grubunda yer almaya hak kazandı.

Dumlupınar Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanan ve Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ile BESYO Müdürü Doç. Dr. Adnan Ersoy'un da takip ettiği karşılaşmada DPÜ yediği ilk golün ardından üstünlüğü ele aldı ve bir ara 4 farkla önde olduğu mücadelede ilk yarıyı 14-13 üstün tamamladı.

Maçın ikinci yarısının başında Edirne ekibi dengeyi sağladı ve karşılaşma ikinci yarının ortalarına kadar karşılıklı gollerle geçildi. Bu bölümde seyirci desteğini de arkasına alan DPÜ, hücumda daha etkili bir performans gösterip maçın sonuna kadar rahat bir oyun sergiledi ve 29-25'lik sonuçla üçte üç yaparak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşma sonunda bir açıklama yapan DPÜ Hentbol Takımı Antrenörü Doç. Dr. Aydın Şentürk, "TÜSF'nin Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlediği Hentbol 1. Lig maçları bugün tamamlandı. Turnuva öncesinde de söylediğim gibi bu grubun kuvvetli rakiplerinden biriydik. Çok şükür şampiyonayı namağlup bir şekilde şampiyon tamamladık. Nasipse 30 Nisan - 4 Mayıs'ta Burdur'da oynanacak Süper Lig'e terfi müsabakalarında hedefimiz inşallah Süper Lig'e çıkmak. Takımıma güveniyor, tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

DPÜ Hentbol Takımı kaptanı Göksenin Yalçın ise turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çok çalıştık. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok sevinçliyiz, mutluyuz. Takımca artık rahatladık. Bundan sonra önümüzdeki turnuvanın hazırlıklarını yapacağız. Kısa bir dinlenmeden sonra tekrar çalışmalara başlayacağız. Önümüzdeki sezon için hazırlıklarımızı yapacağız. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyilerdi. Çok güzel mücadele ettiler. İnşallah bu mücadeleyi daha iyi yerlerde daha büyük başarılar için tekrarlayacağız. Hedefimiz Süper Lig" ifadelerini kullandı.

Günün ilk maçında ise Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Düzce Üniversitesini 36-27 yenerek ikinci galibiyetini aldı ve 4 puanla grubunu 2. sırada tamamladı.

Kütahya'da oynanan 1. Lig maçları sonucunda oluşan puan durumunda Dumlupınar Üniversitesi 6 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi ve 30 Nisan - 4 Mayıs tarihlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde yapılacak Süper Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkı elde etti. DPÜ şampiyonluk kupasını ve altın madalyayı Rektör Remzi Gören'in elinden aldı.

İkinci sırayı alan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 4 puan topladı ve Burdur'daki finallere katılan ikinci takım oldu. Karaman temsilcisi de ikincilik kupasını ve gümüş madalyalarını BESYO Müdürü Doç. Dr. Adnan Ersoy'dan aldı.

2 puanla üçüncülük kupasını ve bronz madalya kazanan Trakya Üniversitesi ile puansız olarak son sırada kalan Düzce Üniversitesi ise Süper Lig'e yükselme şansını kaybetti.

İHA