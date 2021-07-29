Down Sendromlular Futsal Milli Takımı İzmit'te kampa girecek
TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, 2 Ağustos Pazartesi günü İzmit’te kampa girecek.
TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, 4-11 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci kampını İzmit'te gerçekleştirecek.
2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak kampın açılış programına Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk katılacak. Kamp, 11 Ağustos'ta sona erecek.