Down sendromlu çocuklar sporla daha mutlu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) 2000 yılında kurulmasının ardından spora başlayan down sendromlu, otizmli ve mental olmak üzere binlerce çocuk, başarılara imza atıyor.

Federasyonun kurulmasıyla 10 down sendromlu sporcuyla başlayan macera, bugün gelinen noktada bine ulaştı. Özel sporculara 14 ayrı branşta, bin 400 antrenörle hizmet veriliyor.

Geride kalan 18 senede bin sporcu arasından çok sayıda isim Avrupa ve dünya şampiyonu olurken, özel çocuklar spor vesilesiyle evlerinden dışarı çıkarıldı. Federasyonun faaliyetleriyle çok sayıda çocuk ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirerek İstiklal Marşı'nı da gururla tüm dünyaya dinletiyor.

"Ülkemize madalyalar kazandırmak istiyoruz"

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, 18 sene sonunda federasyon olarak farklı kategorilerde büyük başarılara imza attıklarını ifade ederek, "Ülkemizde down sendromlu sayısıyla ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır ancak federasyonumuzun faaliyetlerine bin sporcu katılmaktadır." dedi.

Başkan Aydın, 10 down sendromlu sporcuyla başladıkları faaliyetlerde bin sporcuya ulaştıklarını belirterek, "Antalya'da 2020 yılında düzenleyeceğimiz 2. Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda ülkemize madalyalar kazandırmak istiyoruz. Bu oyunlar, down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak adlandırılıyor. Bu oyunlarda ülkemize 8 ayrı branşta madalyalar getirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon faaliyetleri için müracaat eden spor kulüpleri vasıtasıyla down sendromlulara spor yaptırdıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Her branş faaliyetinden önce kulüpler sporcusunun down sendromlu olduğunu belirtiyor. Müracaat eden sporcuların içinde kaç down sendromlu sporcu olduğunu tespit ederek o sporcuları kendi aralarında yarıştırıyoruz. Bu sporcular özel çocuklardan oluşuyor. Bu nedenle milli takımlarımızda ve müsabakalar sırasında psikolog ve fizyoterapist de bulunduruyoruz. Ayrıca yarışlar esnasında tıbbi açıdan yardım edebilecek elemanlarımız da bulunuyor. Bizim tüm kurullarımızda görev alan arkadaşlarımız özel eğitim okullarında ya beden eğitimi öğretmeni, ya da özel eğitim öğretmeni olarak görev yapıyor. Bu nedenle özel sporcularımızın halinden en iyi onlar anlıyor."

Dünya ve Avrupa şampiyonları çıktı

Başkan Birol Aydın, sporcularının uluslararası alanda büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, "Down sendromlu özel sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki başarıları ve madalyaları çok fazla. Yüzmede İrem Öztekin ve Fatma Çağla Demir, atletizmde Ali Topaloğlu, Dilara Çevik ve Merve Uzun bunlardan bazıları. Bu çocuklar özel. Biz bunların evlerde oturmasını istemiyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar çocuğa ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ulaştığımız çocukların aileleri şimdi daha mutlu. Çünkü çocukları bizimle birlikte sporun içinde ve başarılara imza atıyor." şeklinde konuştu.