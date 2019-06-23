Dorukhan ve Güven, devlerin takibinde

İki genç yıldız hakkında sık sık kulüplere scout raporları sunuluyor. Dorukhan ve Güven’in hem yaşları hem de potansiyelleri nedeniyle ciddi anlamda istendiği bildirildi. Son olarak A Milli Takım’da da yer alarak, forma giyen iki yıldız değerlerini de yükseltti.

Beşiktaş’ın kadrosunda da Abdullah Avcı’nın elini güçlendiren iki yıldız için yüksek bir transfer bedeli gelirse satılmaları gündeme gelecek. Aksi takdirde iki genç futbolcunun gelecek sezon teknik direktör Avcı ile beraber daha da gelişmesi bekleniyor. Aynı zamanda da kadroda en değerli oyuncuların arasında yer alıyorlar.

Öte yandan, Domagoj Vida da takip altında olan isimlerden biri. 2018 Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile final oynayan Vida, son 1 sene dir bazı İngiliz kulüpleri tarafından izlendi.

(Milliyet)