Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Premier Lig'in genç yıldız adaylarına olan ilgisini sürdürüyor.

Jadon Sancho'yu 2017'de henüz 17 yaşındayken Manchester City'den transfer eden Dortmund, oyuncunun sergilediği muhteşem performans sonrası kendisini bu yaz yüksek bir bonservis ücretiyle satmaya hazırlanıyor.

Sunday Mirror'a göre ise Dortmund, Sancho'nun satışı sonrası Arsenal'in genç yeteneği Bukayo Saka'yı kadrosuna katmak istiyor.

18 yaşındaki Saka, bu sezon Arsenal formasıyla 30 maça çıkarken 3 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.