Dortmund'a Haaland'dan müjdeli haber! Sahalara geri dönüyor
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a golcü futbolcu Erling Haaland'dan müjdeli haber. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen golcü futbolcunun, Wolfsburg maçının kadrosunda yer alacağı açıklandı.
Borussia Dortmund Norveçli golcüsü Erling Haaland, sakatlığının ardından sahalara geri dönüyor.
Dortmund teknik direktörü Marco Rose, yıldız futbolcunun Bundesliga’nın 13. haftasında deplasmanda Wolfsburg ile oynayacakları maçın kadrosunda yer alacağını ve karşılaşmada az da olsa görev alacağını duyurdu.
Erling Haaland 19 Ekim'den bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu.