Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un CEO’su Hans-Joachim Watzke, yıldız golcü Erling Haaland'ın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Der Spiegel'e konuşan Watzke, Haaland'ın ara transfer döneminde takından ayrılmayacağını belirterek, "Hayır, bu imkansız. Ara transferde Avrupa'nın en iyi golcülerinden birini mecbur kalmadıkça kim bırakabilir ki? Borussia Dortmund hala, 3 kulvarda mücadele ediyor. Ve mümkün olan en iyi kadromuzla rekabet etmek istiyoruz." dedi.

Norveçli golcünün sezon sonu takımdan ayrılma olasılığına da değinen Watzke, "Elbette onu tutmak zor olacak. Yine de denemek istiyoruz ve deneyeceğiz" sözlerini dile getirdi.

Bu sezon Alman ekibiyle 16 maçta gol ve 5 asistlik performans göstermişti. Halaand'ın ismi Barcelona, Manchester City ve Real Madrid gibi Avrupa devleri ile anılıyor.







