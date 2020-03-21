Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce kısa sürede Siyah-Beyazlılar’da ilk 11’in değişilmez ismi olan ardından A Milli Takım’a yükselen Dorukhan Toköz, yaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından geri sayımda bulunuyor... 6 Ekim’de Alanyaspor’la oynanan Süper Lig mücadelesinde diz kapağından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından ayrı kalan ve tedavi sürecini tamamlamasının ardından bireysel çalışmalara başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, liglerdeki ertelemenin sona ermesi sonrasında görevine dönecek.

Dev organizasyonu kaçırmayacak

Koronavirüs sebebiyle Süper Lig’in ertelendiği dönemi iyi bir şekilde değerlendirecek olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, çalışmalarına evinde, özel idman programı eşliğinde devam edip startın verilmesi sonrasında yeşil sahalara döneceği kaydedildi. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkıp 3 gollük performans sergileyen Dorukhan, bu dönem de 8 oyunda süre bulmuştu. Diz sakatlığı sebebiyle Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kaçırma ihtimali doğan başarılı oyuncu, koronavirüs sebebiyle turnuvanın gelecek yıla ertelenmesi sonrasında dev organizasyonda Türkiye formasıyla yer alacak.