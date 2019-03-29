Igor Tudor döneminde kadro dışı kalan ve adı gönderilecek oyuncular listesinde başı çeken Donk, Fatih Terim göreve geldikten sonra şampiyon olan takımın kilit parçalarından biri haline gelmişti.

Bu sezon da 21 maça çıkınca, kontratı otomatik olarak uzayan tecrübeli futbolcu, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Fatih Terim’in gelişiyle her şey değişti. O bir baba gibi. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum ve hâlâ her gün yeni bir şeyler öğreniyorum” dedi.

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