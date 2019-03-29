Donk'tan Fatih Terim'e övgü: O bir baba gibi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Fatih Terim'e övgü dolu sözler sarf etti.

29 Mart 2019, Cuma 06:14
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Donk'tan Fatih Terim'e övgü: O bir baba gibi

Igor Tudor döneminde kadro dışı kalan ve adı gönderilecek oyuncular listesinde başı çeken Donk, Fatih Terim göreve geldikten sonra şampiyon olan takımın kilit parçalarından biri haline gelmişti.

Bu sezon da 21 maça çıkınca, kontratı otomatik olarak uzayan tecrübeli futbolcu, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Fatih Terim’in gelişiyle her şey değişti. O bir baba gibi. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum ve hâlâ her gün yeni bir şeyler öğreniyorum” dedi.

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